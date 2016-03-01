Специалисты рассказали, сколько может зарабатывать двухлетняя дочь Серены Уильямс

Двухлетняя Олимпия, дочь Серены Уильямс и владельца сайта Reddit Алексиса Оганяна, уже сейчас может зарабатывать крупные суммы на своём аккаунте в «Инстаграме», сообщает Tennis World USA со ссылкой на исследование Startupanz.В исследовании говорится, что маленькая Олимпия, у которой уже есть более 600 тыс. подписчиков в популярной социальной сети, может заработать чуть менее 2338 евро за каждый рекламный пост и 3507 евро за видео, загруженные на её страницу.Учётная запись маленькой девочки находится в ведении её мамы. Серена завела аккаунт для дочери в «Инстаграме» в 2017 году.Олимпия занимает 10-е место в списке детей спортивных звёзд по потенциалу своего дохода. Возглавляет рейтинг Леброн Джеймс-младший, сын легендарного баскетболиста. Также в топ-10 вошли дети Дэвида Бекхэма, Михаэля Шумахера и Неймара.