Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко остались на прежних позициях

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В Топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидер классификации испанец Рафаэль Надаль опережает серба

Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает француз Гаэль Монфис.



Украинский теннисист Сергей Стаховский сохранил 150-е место. Илья Марченко по-прежнему располагается на 258-й строчке.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.12 2019 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9145

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 5825

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5705

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 5300

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540

10 (10). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530

…

150 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 350

256 (256). Илья Марченко (Украина) – 180



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) (ATP) в понедельник, 23 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В Топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидер классификации испанец Рафаэль Надаль опережает серба Новака Джоковича на 840 очков.Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает француз Гаэль Монфис.Украинский теннисист Сергей Стаховский сохранил 150-е место. Илья Марченко по-прежнему располагается на 258-й строчке.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 91453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 65904 (4). Доминик Тим (Австрия) – 58255 (5). Даниил Медведев (Россия) - 57056 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 53007 (7). Александр Зверев (Германия) – 33458 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 28709 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 254010 (10). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530150 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 350256 (256). Илья Марченко (Украина) – 180