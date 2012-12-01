Абу-Даби. Надаль обыграл Циципаса в финале

Сегодня, 21 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship состоялся финальный матч.



Первая ракетка мира 33-лтений испанец Рафаэль Надаль одержал волевую победу над 21-летним греком Стефаносом Циципасом, занимающим в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:7(3), 7:5, 7:6(3).

