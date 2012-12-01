Абу-Даби. Джокович занял третье место, победив Хачанова





Вторая ракетка мира серб Новак Джокович победил россиянина Карена Хачанова, занимающего в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 8 минут.

Теперь в их личном противостоянии Джокович лидирует со счетом 4:1.



В финале турнира испанец Рафаэль Надаль сразится с греком Стефаносом Циципасом.



Напомним, в прошлом году победителем в Абу-Даби стал Джокович, обыграв в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.



Сегодня, 21 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship состоялся матч за третье место.Вторая ракетка мира сербпобедил россиянина, занимающего в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 8 минут.Теперь в их личном противостоянии Джокович лидирует со счетом 4:1.В финале турнира испанец Рафаэль Надаль сразится с греком Стефаносом Циципасом.Напомним, в прошлом году победителем в Абу-Даби стал Джокович, обыграв в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.