В 2020 году в мужском теннисе разыграют рекордные призовые





«В сезоне-2020 суммарный размер призовых в ATP-туре составит $ 158,7 млн. По сравнению с 2019 годом, сумма увеличилась на 13%. Сезон начнётся 3 января 2020 года, когда состоится первый розыгрыш Кубка ATP. Соревнования пройдут в Брисбене, Перте и Сиднее.



В новом турнире, который станет самым крупным событием в календаре ATP, примут участие игроки из 24 стран. Они разыграют призовой фонд в размере $ 15 млн», — говорится в сообщении пресс-службы.



По традиции, сезон завершится



Пресс-служба ATP представила календарь сезона 2020 года и назвала размер общего призового фонда, который разыграют теннисисты.«В сезоне-2020 суммарный размер призовых в ATP-туре составит $ 158,7 млн. По сравнению с 2019 годом, сумма увеличилась на 13%. Сезон начнётся 3 января 2020 года, когда состоится первый розыгрыш Кубка ATP. Соревнования пройдут в Брисбене, Перте и Сиднее.В новом турнире, который станет самым крупным событием в календаре ATP, примут участие игроки из 24 стран. Они разыграют призовой фонд в размере $ 15 млн», — говорится в сообщении пресс-службы.По традиции, сезон завершится Итоговым турниром ATP , который стартует в Лондоне 23 ноября.