Абу-Даби. Надаль разгромил Хачанова и стал вторым финалистом





Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над россиянином Кареном Хачановым, занимающим в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась полтора часа.



В финале турнира Надаль сразится с греком Стефаносом Циципасом, который

Сегодня, 20 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Состоялся второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира испанецодержал уверенную победу над россиянином, занимающим в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась полтора часа.В финале турнира Надаль сразится с греком Стефаносом Циципасом, который победил серба Новака Джоковича