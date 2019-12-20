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Абу-Даби. Надаль разгромил Хачанова и стал вторым финалистом
Сегодня, 20 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Состоялся второй полуфинальный матч.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над россиянином Кареном Хачановым, занимающим в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась полтора часа.

В финале турнира Надаль сразится с греком Стефаносом Циципасом, который победил серба Новака Джоковича.
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