Абу-Даби. Циципас обыграл Джоковича и стал первым финалистом





Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 3:6, 7:6(4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Благодаря этой победе Циципас вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.



В прошлом году чемпионом этого турнира стал



В финале нынешнего розыгрыша соперником Циципаса станет сильнейший в противостоянии первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с россиянином Кареном Хачановым, занимающим в мировом рейтинге 17-е место.

Сегодня, 20 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Состоялся первый полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, грекодержал волевую победу над второй ракеткой мира сербомсо счетом 3:6, 7:6(4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Благодаря этой победе Циципас вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.В прошлом году чемпионом этого турнира стал Новак Джокович , победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.В финале нынешнего розыгрыша соперником Циципаса станет сильнейший в противостоянии первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с россиянином Кареном Хачановым, занимающим в мировом рейтинге 17-е место.