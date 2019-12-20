На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Абу-Даби. Циципас обыграл Джоковича и стал первым финалистом
Сегодня, 20 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship. Состоялся первый полуфинальный матч.

Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 3:6, 7:6(4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Благодаря этой победе Циципас вышел в лидеры их личного противостояния – 3:2.

В прошлом году чемпионом этого турнира стал Новак Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

В финале нынешнего розыгрыша соперником Циципаса станет сильнейший  в противостоянии первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с россиянином Кареном Хачановым, занимающим в мировом рейтинге 17-е место. 
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рублев обыграл Чона и занял 5-е место на турнире в Абу-Даби
Итоговый турнир ATP. Циципас победил Тима: обзор финального матч (Видео)
Стефанос Циципас стал чемпионом Итогового турнира ATP
Мадрид. Циципас обыграл Надаля и в финале встретится с Джоковичем
Новак Джокович – победитель турнира в Абу-Даби
Альмагро победил Типсаревича и стал финалистом турнира в Абу-Даби
Новак Джокович - первый финалист турнира в Абу-Даби
Феррер обыграл Бердыха в &#188; финала турнира в Абу-Даби
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Абу-Даби. Надаль обыграл Циципаса в финале
Абу-Даби. Джокович занял третье место, победив Хачанова
В 2020 году в мужском теннисе разыграют рекордные призовые
Абу-Даби. Надаль разгромил Хачанова и стал вторым финалистом
Абу-Даби. Циципас обыграл Джоковича и стал первым финалистом

Последние новости спорта

09:36

Валерий Лесников: Мы довольны женской гонкой преследования 31 | Биатлон

20:28

Абу-Даби. Надаль обыграл Циципаса в финале 154 | Теннис

18:12

Йоханнес Бё: У нас с Кантеном вышла отличная борьба! 158 | Биатлон

17:57

Пидручный: Соперники давали шансы, но я ими не воспользовался 149 | Биатлон

17:40

Норвежка Тандреволд возглавила в общий зачет Кубка мира; Пидгрушная поднялась на 16-е место 165 | Биатлон

17:28

Норвежка Экхофф лидирует в зачете гонок преследования КМ; Пидгрушная – девятая 152 | Биатлон

17:03

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси; Пидгрушная – 12-я 160 | Биатлон / Главные новости спорта

16:37

Вольф увидел в соперничестве пилотов Mercedes угрозу команде 120 | Формула-1

16:26

Абу-Даби. Джокович занял третье место, победив Хачанова 137 | Теннис

16:21

В 2020 году в мужском теннисе разыграют рекордные призовые 129 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Энтони Дэвис и Донован Митчелл возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кристапс Порзингис и Никола Йокич возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс и Келли Убре возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Дэмиан Лиллард и Данило Галлинари в топ- 10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс и Спенсер Динуайдди в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Лопес нокаутировал Комми (Видео боя)

НБА. Аллей-уп Монте Морриса на Мэйсона Пламли возглавляет топ- 5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси; Пидгрушная – 12-я
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси; Пидручный – 20-й
Меркушина – третья в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси; Пидгрушная - девятая
Молодежная сборная Украины – бронзовый призер ЧМ по хоккею U-20 в Киеве


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2019 (410)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги