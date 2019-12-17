Леся Цуренко в межсезонье работает с бывшим тренером Кайи Канепи

Леся Цуренко. Фото: www.j48tennis.net

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает подготовку к новому сезону в Международной теннисной академии вместе с Сильвером Карьюсом. Эстонец был тренером Кайи Канепи в период с 2010-го по 2012 год. За этот период Канепи дважды сыграла в четвертьфинале «Шлемов», выиграла один титул WTA и поднялась с начала второй сотни рейтинга в Топ-30.Как сообщила сама Цуренко, сейчас идёт пробный период, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей совместной работе. Следующий год Леся начнёт на турнире WTA Internatioanal в Шэньчжэне.