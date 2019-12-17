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Свитолина и Ястремская попали в номинацию WTA Fan Favorite
WTA открыла ежегодное голосование, в котором поклонники тенниса выбирают любимую теннисистку в завершившемся сезоне. В период с 2011 по 2016 год в данной номинации побеждала полька Агнешка Радваньска, а два предыдущих года эту награду выигрывала Симона Халеп из Румынии.

В этом году на награду претендуют 29 теннисисток, в том числе Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Напомним, что Свитолина попала в голосование за лучший удар года в WTA-туре. Проголосовать за одну из украинок можно по ссылке. Победительница будет названа 20 декабря.
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