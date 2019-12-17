Кольшрайбер: Молодому поколению Федерерами и Надалями не стать

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер оценил уровень молодого поколения игроков.



«Не хочу, чтобы показалось, будто я критикую ребят, но им никогда не играть на уровне Джоковича, Федерера и Надаля, - цитирует Кольшрайбера Tennis World. - Молодые теннисисты просто хуже, с этим придётся смириться.



Возможно, кто-то и пойдёт по такому же пути, но Федерерами и Надалями никому из этого поколения не стать. Роджер, Рафа и Новак совершенны, даже сейчас, даже далеко за тридцать. Поэтому они и доминируют».

