Франческа Скьявоне победила рак: Я выиграла этот бой

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX — Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) December 13, 2019

Экс-четвертая ракетка мира, итальянская теннисистка Франческа Скьявоне победила рак.«Привет всем, после 7-8 недель молчания в социальных сетях и в общении со всем миром я хочу рассказать, что со мной случилось. У меня диагностировали рак. Я прошла курс химиотерапии, вела тяжелую борьбу с болезнью и сейчас я все еще дышу. Я выиграла этот бой. И теперь я снова в игре», – рассказала спортсменка подписчикам в социальных сетях.39-летняя Скьявоне выиграла восемь турниров уровня WTA.