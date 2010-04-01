Франческа Скьявоне победила рак: Я выиграла этот бой

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX— Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) December 13, 2019
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