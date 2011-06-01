Армянскую мафию заподозрили в организации договорных теннисных матчей

Европейские следователи ведут расследование волны договорных теннисных матчей, сообщает немецкое издание Die Welt. По данным источника, армянская мафия могла организовать матчи с заранее известным исходом в семи странах.



Речь идёт о масштабной схеме, в которую организаторы могли вовлечь 135 игроков. Среди участников есть и некий игрок из топ-30 рейтинга ATP, имя которого не называется. Его фамилия фигурирует в деле.



По данным источника, изначально расследование начала бельгийская полиция, но в дальнейшем к нему присоединились и специалисты из других стран.



В деле уже появился осведомитель. Некий немецкий теннисист рассказал о преступной схеме. На основе показаний спортсмена, сотрудничающего со следствием, полицейские пытаются раскрыть всю сеть.



