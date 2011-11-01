Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью

20-кратный победитель турниров «Большого шлем» 38-летний швейцарец



«Иногда я действительно слышу подобное. Обычно это происходит после моих поражений, так что не думаю, что это важно, — приводит слова Федерера Tennis World USA. - Это не изменит мою любовь к теннису. Только мой организм может решить, как долго я смогу ещё играть. Плана завершения карьеры у меня нет.



Когда достигаешь определённого возраста, то словно начинается отсчёт. Понятно, что рано или поздно это случится. Это почти как у женщин. Если женщина беременна, она родит. Это лишь дело времени».





В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. 20-кратный победитель турниров «Большого шлем» 38-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал, как реагирует на слова болельщиков о том, что ему уже пора завершить карьеру.«Иногда я действительно слышу подобное. Обычно это происходит после моих поражений, так что не думаю, что это важно, — приводит слова Федерера Tennis World USA. - Это не изменит мою любовь к теннису. Только мой организм может решить, как долго я смогу ещё играть. Плана завершения карьеры у меня нет.Когда достигаешь определённого возраста, то словно начинается отсчёт. Понятно, что рано или поздно это случится. Это почти как у женщин. Если женщина беременна, она родит. Это лишь дело времени».В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.