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Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью
Роджер Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью20-кратный победитель турниров «Большого шлем» 38-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал, как реагирует на слова болельщиков о том, что ему уже пора завершить карьеру.

«Иногда я действительно слышу подобное. Обычно это происходит после моих поражений, так что не думаю, что это важно, — приводит слова Федерера Tennis World USA. - Это не изменит мою любовь к теннису. Только мой организм может решить, как долго я смогу ещё играть. Плана завершения карьеры у меня нет.

Когда достигаешь определённого возраста, то словно начинается отсчёт. Понятно, что рано или поздно это случится. Это почти как у женщин. Если женщина беременна, она родит. Это лишь дело времени».


В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.
По материалам: Чемпионат.com
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