Названа главная сенсация года в женском теннисе

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. Главной сенсацией года была названа победа американки Тэйлор Таунсенд в поединке второго круга Открытого чемпионата США с представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).Тэйлор на момент встречи занимала 118-ю строчку рейтинга WTA, а уроженка Констанцы являлась четвёртой ракеткой мира. Американка победила, отыграв матчбол.Таунсенд дошла четвёртого круга US Open, где проиграла будущей чемпионке канадке Бьянке Андрееску — 1:6, 6:4, 2:6. В 2019 году Тэйлор не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде. Халеп завоевала титул на Уимблдоне.В рейтинге WTA Таунсенд располагается на 82-й позиции, Халеп — на четвёртой.