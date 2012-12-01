33 тыс. монет с изображением Федерера раскупили на предпродаже за три дня





На интернет-аукционах цена монеты номиналом 20 швейцарских франков достигала $ 700.



Напомним, изображение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены 23 января 2020 года в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.



В конце января в продажу поступит ещё 22 тысячи экземпляров, а в мае 2020 года будет выпущено ещё 40 000 монет.

In addition to the 20-franc silver coin, a Roger Federer 50-franc gold coin is expected to be released in May 2020. #rogerfedererhttps://t.co/WRjq9ukXeZ — swissinfo.ch (@swissinfo_en) December 2, 2019 Стартовая партия юбилейных монет с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера была раскуплена в ходе предпродажи за три дня. Всего было продано 33 тыс. монет. Об этом сообщает Tennis World USA со ссылкой на теннисного блогера Брайана Камерленго.На интернет-аукционах цена монеты номиналом 20 швейцарских франков достигала $ 700.Напомним, изображение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены 23 января 2020 года в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.В конце января в продажу поступит ещё 22 тысячи экземпляров, а в мае 2020 года будет выпущено ещё 40 000 монет.