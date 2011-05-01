Шестикратная чемпионка ТБШ объявила о возвращении в теннис

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира в парном разряде индийская теннисистка Саня Мирза объявила, что возобновит выступления в начале 2020 года. Саня в паре с украинкой Надеждой Киченок намерена сыграть на турнире в Хобарте и на Открытом чемпионате Австралии.



Саня не выступала в туре с осени 2017 года. В октябре 2018 года Мирза родила сына. 33-летняя индийская теннисистка побеждала на всех турнирах «Большого шлема» в парном разряде, кроме «Ролан Гаррос». В столице Франции Саня играла в финале.



Первой ракеткой мира она стала 13 апреля 2015-го, а затем выиграла три турнира «Большого шлема» подряд вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. Ещё три титула на «Шлемах» она завоевала в миксте.



