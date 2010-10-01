Роджер Федерер составил портрет идеального теннисиста

Дарья Блашко: Было небольшое волнение, но не такое сильное, как в прошлом году на Кубке IBU 56 | Биатлон
Итальянцы выиграли смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде; украинцы – 15-е 98 | Биатлон
Елена Пидгрушная – вторая в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене 117 | Биатлон / Главные новости спорта
Шведы выиграли сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде; украинцы - четвертые 135 | Биатлон / Главные новости спорта
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