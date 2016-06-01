Тренер рассказал, зачем Серена Уильямс смотрит мужские матчи

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, что его подопечную и швейцарца



«Роджер очень страстно относится к теннису, я знаю это. Серена, я могу вам сказать, каждый вечер смотрит в YouTube матчи, старые матчи. Она также смотрит мужские игры, чтобы научиться новому. Для этого нужно очень сильно любить теннис», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.



38-летняя Уильямс является 10-й ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на текущий момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.



Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, что его подопечную и швейцарца Роджера Федерера отличает страсть к игре.«Роджер очень страстно относится к теннису, я знаю это. Серена, я могу вам сказать, каждый вечер смотрит в YouTube матчи, старые матчи. Она также смотрит мужские игры, чтобы научиться новому. Для этого нужно очень сильно любить теннис», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.38-летняя Уильямс является 10-й ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на текущий момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.