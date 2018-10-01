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Бажина заподозрили в отношениях с Ястремской. Он обещал обратиться к адвокату
Бажина заподозрили в отношениях с Ястремской. Он обещал обратиться к адвокатуСаша Бажин, недавно (21 ноября) ставший тренером украинки Даяны Ястремской, успел стать жертвой слухов. На одном из фанатских теннисных аккаунтов под ником «Чай с WTA», было опубликовано следующее сообщение: «Саша не только тренирует Ястремскую, но и встречается с ней. Так что он её тренер и на корте, и в ___ (Ей всего 19. Ему уже 35)». Понятно, какое слово пропущено перед скобками.

Бажин жёстко ответил на эту спекуляцию. «Если ещё хоть раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, то просто привлеку своего адвоката. Я очень устал от того, что люди в интернете чувствуют себя безнаказанными и полагают, что в соцсетях можно писать всё, что угодно, без всяких последствий. Тем не менее желаю вам отличного дня и надеюсь, что это был последний раз. На этом я прощаюсь».

Строго говоря, даже если бы они действительно встречались, ничего ужасного в этом не было бы. Даяна совершеннолетняя и имеет право встречаться с кем угодно, так же как и Саша. Кстати, из этого твиттер-аккаунта пост об их отношениях уже удалён.

Бажин изначально стал известен как спарринг-партнёр Серены Уильямс. Затем он был спарринг-партнёром Виктории Азаренко и Каролин Возняцки, а также тренером Наоми Осаки.

Ястремская: Мы с Бажиным не будем защищать очки, мы будем набирать больше очков (Видео)
По материалам: Чемпионат.com
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