Надежда Киченок начнет сезон в паре с экс-первой ракеткой мира

Лучшая парница Украины Надежда Киченок (№38 WTA) на старте следующего сезона выступит с новой напарницей. Украинка будет выступать с экс-первой ракеткой мира, представительницей Индии Саней Мирзой, которая возвращается в Тур после двухлетнего перерыва.



Предварительно теннисистки должны сыграть на турнире WTA International в Хобарте (13-18 января) и Australian Open (20 января - 2 февраля).



Напомним, что в начале ноября стало известно, что прежняя напарница Надежды, американка Эбигейл Спирс отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил.

Лучшая парница Украины(№38 WTA) на старте следующего сезона выступит с новой напарницей. Украинка будет выступать с экс-первой ракеткой мира, представительницей Индии, которая возвращается в Тур после двухлетнего перерыва.Предварительно теннисистки должны сыграть на турнире WTA International в Хобарте (13-18 января) и Australian Open (20 января - 2 февраля).Напомним, что в начале ноября стало известно, что прежняя напарница Надежды, американка Эбигейл Спирс отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил.

По материалам: btu