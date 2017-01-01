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Рейтинг ATP. Стаховский сохранил прежнюю позицию, Марченко опустился на 17 пунктов
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 25 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В Топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидер классификации испанец Рафаэль Надаль опережает серба Новака Джоковича на 840 очков.
Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает француз Гаэль Монфис.
 
Украинский теннисист Сергей Стаховский  по-прежнему занимает 151-е место.
 
Илья Марченко потерял 17 позиций и опустился на 258-ю строчку.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 25.11 2019 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9985 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9145
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 5825
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5705
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 5300
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540
10 (10). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530

151 (151). Сергей Стаховский (Украина) – 350
258 (241). Илья Марченко (Украина) – 180

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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