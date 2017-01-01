Рейтинг ATP. Стаховский сохранил прежнюю позицию, Марченко опустился на 17 пунктов





В Топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидер классификации испанец Рафаэль Надаль опережает серба

Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает француз Гаэль Монфис.



Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 151-е место.



Илья Марченко потерял 17 позиций и опустился на 258-ю строчку.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 25.11 2019 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9145

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 5825

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5705

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 5300

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540

10 (10). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530

…

151 (151). Сергей Стаховский (Украина) – 350

258 (241). Илья Марченко (Украина) – 180



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 25 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В Топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидер классификации испанец Рафаэль Надаль опережает серба Новака Джоковича на 840 очков.Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает француз Гаэль Монфис.Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 151-е место.Илья Марченко потерял 17 позиций и опустился на 258-ю строчку.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 91453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 65904 (4). Доминик Тим (Австрия) – 58255 (5). Даниил Медведев (Россия) - 57056 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 53007 (7). Александр Зверев (Германия) – 33458 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 28709 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 254010 (10). Гаэльь Монфис (Франция) - 2530151 (151). Сергей Стаховский (Украина) – 350258 (241). Илья Марченко (Украина) – 180