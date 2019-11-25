Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Цуренко остались на прежних позициях

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 25 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга не произошло изменений. Лидером остается австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 1911 очков.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила шестое место. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.

Даяна Ястремская осталась 22-й ракеткой мира, Леся Цуренко - 72-й. Катерина Козлова по прежнему на 92-м месте.



Во второй сотне мировой классификации места занимают три украинки - Катарина Завацкая (107) и Марта Костюк (153) и Ангелина Калинина (161).



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 25.11.2019г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935

…

22 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1825

72 (72). Леся Цуренко (Украина) – 842

92 (92). Катерина Козлова (Украина) – 711

107 (107) – Катарина Завацкая (Украина) – 631

153 (153). Марта Костюк (Украина) – 392

161 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 375



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)