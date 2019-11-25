На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Цуренко остались на прежних позициях
Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 25 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга не произошло изменений. Лидером остается австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу чешку Каролину Плишкову на 1911 очков.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила шестое место. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира американка Серена Уильямс.
Даяна Ястремская осталась 22-й ракеткой мира, Леся Цуренко - 72-й. Катерина Козлова по прежнему на 92-м месте.

Во второй сотне мировой классификации места занимают три украинки - Катарина Завацкая (107) и Марта Костюк (153) и Ангелина Калинина (161).
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 25.11.2019г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935

22 (22). Даяна Ястремская (Украина) – 1825
72 (72). Леся Цуренко (Украина) – 842
92 (92). Катерина Козлова (Украина) – 711
107 (107) – Катарина Завацкая (Украина) – 631
153 (153). Марта Костюк (Украина) – 392
161 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 375

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко потеряла два пункта
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила четвертое место, Ястремская потеряла пять позиций
Рейтинг WTA. Ястремская – обновила личный рекорд, Свитолина сохранила третье место
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Ястремская поднялась на один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Назван лучший матч года на турнирах «Большого шлема» у женщин
Капитан сборной Испании: Надаль инопланетянин или нет?
Рейтинг ATP. Стаховский сохранил прежнюю позицию, Марченко опустился на 17 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Цуренко остались на прежних позициях
Финал Кубка Дэвиса. Надаль обыграл Шаповалова и принес победу сборной Испании

Последние новости спорта

13:04

Губерниев — о вероятных санкциях к России: Теряем спорт прямо на глазах 72 | Новости спорта

12:50

Майкл Баффер: Бой с Руисом - настоящий вызов для Джошуа 63 | Бокс

12:40

На аукционе за ужин с Владимиром Кличко заплатили 21 000 долларов 60 | Новости спорта

12:21

В Саудовской Аравии за 40 дней построили стадион для реванша Руис – Джошуа (+Фото) 70 | Бокс

12:12

Блэйк Гриффин: Михайлюк стал открытием игры с «Орландо» 74 | Баскетбол

12:01

НБА. Победный бросок Спенсера Динуидди и блок-шот Брука Лопеса возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео) 131 | Баскетбол / Видео

11:13

НБА. «Детройт» Михайлюка победил «Орландо», «Атланта» Леня проиграла «Миннесоте» и другие результаты (+Видео) 113 | Баскетбол

10:31

НХЛ. Радулов, Майер и Корписало - три звезды игрового дня 95 | Хоккей

09:56

НХЛ. «Тампа» обыграла «Баффало», «Питтсбург одолел «Калгари», «Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты (+Видео) 119 | Хоккей

09:29

Бриедис лишён титула чемпиона мира по версии WBO 122 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Победный бросок Спенсера Динуидди и блок-шот Брука Лопеса возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данк Убре и передача Йокича возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Ястремская: Мы с Бажиным не будем защищать очки, мы будем набирать больше очков (Видео)

НБА. Данки Монка, Митчелла и победный бросок Лавина возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Уайлдер-младший потерпел поражение нокаутом (+Видео нокаута)

Уайлдер нокаутировал Ортиса в матче-реванше (Видео боя)

Итоговый турнир ATP. Циципас победил Тима: обзор финального матч (Видео)



Топ-новости недели

Финал Кубка Дэвиса. Надаль обыграл Шаповалова и принес победу сборной Испании
Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящая звезда» по итогам 2019 года
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил пояс WBC
Формула-1. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Стефанос Циципас стал чемпионом Итогового турнира ATP


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2019 (348)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги