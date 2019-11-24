Финал Кубка Дэвиса. Надаль обыграл Шаповалова и принес победу сборной Испании

Сегодня, 24 ноября, в Мадриде (Испания) проходит финальная встреча Кубка Дэвиса между сборными Испании и Канады.Первая ракетка мира испанецодержал победу над канадцем, занимающим в мировом рейтинге 15-е место, со счетом 6:3, 7:6(7).Поединок продолжался 1 час 57 минут. За это время Надаль реализовал один брейк-пойнт из шести возможных и выполнил семь эйсов, допустив одну двойную ошибку. Шаповалов четыре раза подал навылет, один раз ошибся на подачеи не реализовал ни одного брейк-пойнта. Счет личных встреч теннисистов стал равный – 2:2.Напомним, в первой одиночной встрече испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима - 7:6(3), 6:3.Таким образом, счет в финальном противостоянии стал 2:0 в пользу Испании и парный поединок уже не имеет турнирного значения.Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса-2019. Теперь в активе испанцев уже 6 титулов. Ранее они побеждали в 2000, 2004, 2008, 2009 и 2011 годах.