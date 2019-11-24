Финал Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперед в матче с Канадой

Сегодня, 24 ноября, в Мадриде (Испания) проходит финальная встреча Кубка Дэвиса между сборными Испании и Канады.



Девятая ракетка мира, испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего в мировом рейтинге 21-е место, со счётом 7:6(3), 6:3.



Матч продолжался 1 час 50 минут. Баутиста-Агут реализовал два брейк-пойнта из пяти, один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Оже-Альяссима один брейк из четырех возможных и четыре эйса при шести двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.



Следующими на корт выйдут Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов. В случае победы Надаля сборная Испании выиграет Кубок Дэвиса. Если же Шаповалов сравняет счет, то всё решится в парном матче. На него заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.



В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата.

