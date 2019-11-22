Ястремская: Мы с Бажиным не будем защищать очки, мы будем набирать больше очков (Видео)





«Сезон начинаем с Австралии, а дальше будем смотреть по результатам. Защита очков? Мы не будем защищать, мы будем набирать больше очков. Мы едем с такой целью», - сказала Даяна в интервью RADIO SHARK FM.



View this post on Instagram #TURBOSPORT Aleksander Stadnichenko @stadnik и Игорем Шафигулиным! У нас в студии с эксклюзивным интервью с Даяной Ястремской @dayana_yastremskay со своим новым тренером Сашей Бажиным!!! #sharkradio A post shared by SHARK Radio ? (@radio_shark_fm) on Nov 22, 2019 at 5:15am PST



Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская и ее новый наставник Саша Бажин поделились ожиданиями от своего сотрудничества.«Сезон начинаем с Австралии, а дальше будем смотреть по результатам. Защита очков? Мы не будем защищать, мы будем набирать больше очков. Мы едем с такой целью», - сказала Даяна в интервью RADIO SHARK FM.