Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости





По информации Reuters, встреча двух ведущих теннисистов мира собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году — на ту встречу пришло 35 681 зритель.

Question: Why does Roger Federer make more money off endorsements than any athlete in the world (according to Forbes)



Answer: pictured below?? pic.twitter.com/MbKqR7wmGu — Steve Weissman (@Steve_Weissman) November 24, 2019

В Мехико (Мексика) прошёл выставочный матч, в котором сыграли швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2.По информации Reuters, встреча двух ведущих теннисистов мира собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году — на ту встречу пришло 35 681 зритель.