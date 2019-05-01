Итоговый турнир ATP. Циципас победил Тима: обзор финального матч (Видео)



Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над четвертым номером мирового рейтинга австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4). Матч продолжался 2 часа 36 минут.

Для Циципаса этот титул стал первым на Итоговом турнире ATP, третьим в сезоне и четвёртым в карьере.



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Шестая ракетка мира грекодержал волевую победу над четвертым номером мирового рейтинга австрийцемсо счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4). Матч продолжался 2 часа 36 минут.Для Циципаса этот титул стал первым на Итоговом турнире ATP, третьим в сезоне и четвёртым в карьере.