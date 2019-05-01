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Итоговый турнир ATP. Циципас победил Тима: обзор финального матч (Видео)
В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.
Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над четвертым номером мирового рейтинга австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4). Матч продолжался 2 часа 36 минут.
Для Циципаса этот титул стал первым на Итоговом турнире ATP, третьим в сезоне и четвёртым в карьере.

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