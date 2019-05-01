Стефанос Циципас стал чемпионом Итогового турнира ATP

В Лондоне (Великобритания) на



Шестая ракетка мира, 21-летний грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над четвертым номером мирового рейтинга, 26-летним австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4).



За 2 часа 36 минут, проведенные на корте, Циципас сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету победителя девять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Тим восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается австриец – 4:3.



Для Циципаса этот титул стал первым на Итоговом турнире ATP, третьим в сезоне и четвёртым в карьере. За свой успех Стефанос получит 1300 рейтинговых очков и $2,656,000 призовых.



Отметим, что Циципас - самый молодой чемпион Итогового с 2001 года, когда титул достался Ллейтону Хьюитту.

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Шестая ракетка мира, 21-летний грекодержал волевую победу над четвертым номером мирового рейтинга, 26-летним австрийцемсо счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4).За 2 часа 36 минут, проведенные на корте, Циципас сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На счету победителя девять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Тим восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается австриец – 4:3.Для Циципаса этот титул стал первым на Итоговом турнире ATP, третьим в сезоне и четвёртым в карьере. За свой успех Стефанос получит 1300 рейтинговых очков и $2,656,000 призовых.Отметим, что Циципас - самый молодой чемпион Итогового с 2001 года, когда титул достался Ллейтону Хьюитту.