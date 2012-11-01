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Эрбер и Маю стали победителями парного Итогового турнира ATP
В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в парном разряде состоялся финальный матч.

Французский дуэт Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю в финале турнира обыграл представителей ЮАР Рейвена Классена и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Победители реализовали 2 брейк-пойнта из 7, сделали 4 эйса и избежали двойных ошибок. Их соперники не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся, три раза подали навылет и допустили 3 двойные ошибки.

За свой успех в Лондоне Эрбер и Маю получат на команду 1500 рейтинговых очков $437 тысяч призовых.

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