Эрбер и Маю стали победителями парного Итогового турнира ATP





Французский дуэт Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю в финале турнира обыграл представителей ЮАР Рейвена Классена и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 12 минут. Победители реализовали 2 брейк-пойнта из 7, сделали 4 эйса и избежали двойных ошибок. Их соперники не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся, три раза подали навылет и допустили 3 двойные ошибки.



За свой успех в Лондоне Эрбер и Маю получат на команду 1500 рейтинговых очков $437 тысяч призовых.



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в парном разряде состоялся финальный матч.Французский дуэтв финале турнира обыграл представителей ЮАРи новозеландцасо счётом 6:3, 6:4.Матч продолжался 1 час 12 минут. Победители реализовали 2 брейк-пойнта из 7, сделали 4 эйса и избежали двойных ошибок. Их соперники не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся, три раза подали навылет и допустили 3 двойные ошибки.За свой успех в Лондоне Эрбер и Маю получат на команду 1500 рейтинговых очков $437 тысяч призовых.