На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Зверев: Я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное
Зверев: я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должноеНемецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В двух сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 3:6.

«Доминик очень хорошо играл на задней линии, а я плохо играл на приёме. У меня не получилось оказывать на него давление, возвращая мяч. Во второй партии я тоже играл не в лучший теннис. В любом случае нужно отдать должное Доминику», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

Напомним, Зверев является действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 6:3.

В решающем матче текущего розыгрыша соревнований Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее теннисисты встречались шесть раз — на счету Тима четыре победы.

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Зверев — о поражении от Циципаса: Я сыграл очень плохо
Новак Джокович: Тим был невероятен, стоит отдать ему должное
Итоговый турнир ATP. Определились полуфинальные пары
Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу
Федерер: Зверев играл потрясающе
Итоговый турнир ATP. Зверев прокомментировал победу над Надалем
Федерер: Циципас заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел
Энди Маррей: У меня были шансы, но я ими не воспользовался
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Зверев: Я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное
Итоговый чемпионат ATP. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом
Роджер Федерер: Я испробовал всё в матче с Циципасом!
Федерер: Циципас заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел
Итоговый турнир ATP. Циципас обыграл Федерера, Тим победил Зверева: обзор матчей 1/2 финала (Видео)

Последние новости спорта

11:05

НХЛ. Айкел, Маккиннон и Грант - три звезды игрового дня 122 | Хоккей

10:42

НХЛ. «Вашингтон» одолел по буллитам «Бостон», «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Рейнджерс» проиграл «Флориде» и другие результаты (+Видео) 309 | Хоккей

09:37

Зверев: Я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное 117 | Теннис

09:22

Итоговый чемпионат ATP. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом 163 | Теннис / Главные новости спорта

23:15

Роджер Федерер: Я испробовал всё в матче с Циципасом! 215 | Теннис

23:04

Федерер: Циципас заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел 202 | Теннис

22:34

Российские фигуристы Бойкова и Козловский выиграла этап Гран-при в Москве (+Видео) 303 | Фигурное катание

22:04

Формула-1. Гран-при Бразилии. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию 173 | Формула-1

19:14

Российская фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве (+Видео) 278 | Фигурное катание

18:54

Итоговый турнир ATP. Циципас обыграл Федерера, Тим победил Зверева: обзор матчей 1/2 финала (Видео) 447 | Теннис / Видео

Все новости

ВИДЕО

Итоговый турнир ATP. Циципас обыграл Федерера, Тим победил Зверева: обзор матчей 1/2 финала (Видео)

НБА. Малик Монк и Леброн Джеймс возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Итоговый турнир ATP. Надаль победил Циципаса, Зверев обыграл Медведева: обзор матчей (Видео)

НБА. Ар Джей Барретт и Трэй Янг возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Итоговый турнир ATP. Федерер победил Джоковича, Берреттини обыграл Тима: обзор матчей (Видео)

НБА. Джа Морант и Тайлер Чендлер возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Итоговый турнир ATP. Надаль победил Медведева, Циципас обыграл Зверева: обзор матчей (Видео)



Топ-новости недели

Итоговый чемпионат ATP. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом
Итоговый чемпионат ATP. Циципас не пропустил Федерера в финал
Итоговый чемпионат ATP. Зверев победил Медведева и стал последним полуфиналистом
Итоговый чемпионат ATP. Федерер обыграл Джоковича в матче за путевку в полуфинал
Итоговый чемпионат ATP. Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2019 (283)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги