Зверев: Я сыграл плохо, но и Тиму нужно отдать должное

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В двух сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму —



«Доминик очень хорошо играл на задней линии, а я плохо играл на приёме. У меня не получилось оказывать на него давление, возвращая мяч. Во второй партии я тоже играл не в лучший теннис. В любом случае нужно отдать должное Доминику», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Напомним, Зверев является действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл



В решающем матче текущего розыгрыша соревнований Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее теннисисты встречались шесть раз — на счету Тима четыре победы.



Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В двух сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму — 5:7, 3:6. «Доминик очень хорошо играл на задней линии, а я плохо играл на приёме. У меня не получилось оказывать на него давление, возвращая мяч. Во второй партии я тоже играл не в лучший теннис. В любом случае нужно отдать должное Доминику», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.Напомним, Зверев является действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл Новака Джоковича из Сербии — 6:4, 6:3.В решающем матче текущего розыгрыша соревнований Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом. Ранее теннисисты встречались шесть раз — на счету Тима четыре победы.