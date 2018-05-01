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Итоговый чемпионат ATP. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом
Итоговый чемпионат ATP. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистомВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Пятая ракетка мира, 26-летний австриец Доминик Тим одержал победу над седьмым номером рейтинге ATP, 22-летним немцем Александром Зверевым со счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Тим сделал два брейка из пяти возможных, а Зверев не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся. Доминик выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки, а Александр восемь раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует австриец -  6:2.

Таким образом, Зверев сложил полномочия действующего чемпиона Итогового турнира ATP.

В финале соперником Тима будет грек Стефанос Циципас, который оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера
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