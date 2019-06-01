Итоговый турнир ATP. Циципас – Федерер: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Стефанос Циципас, занимающий в мировом рейтинге шестое место, в полуфинале Роджеру Федереру со счетом

В финале турнира Циципас сыграет или с австрийцем Домиником Тимом, или с Александром Зверевым из Германии.







Греческий теннисист, занимающий в мировом рейтинге шестое место, в полуфинале Итогового турнира ATP нанес поражение третьей ракетке мира швейцарцусо счетом 6:3, 6:4 . Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.В финале турнира Циципас сыграет или с австрийцем Домиником Тимом, или с Александром Зверевым из Германии.