Итоговый чемпионат ATP. Циципас не пропустил Федерера в финал

В Лондоне (Великобритания) на



21-летний грек Стефанос Циципас, занимающий в мировом рейтинге шестое место, нанес поражение третьей ракетке мира, 38-летнему швейцарцу Роджеру Федереру со счетом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время Циципас реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных, Федерер – один из 12-ти. На счету Стефаноса шесть эйсов и три двойные ошибки, а Роджер на подаче не ошибался и три раза подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.



В финале соперником Циципаса стане победитель матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).



Действующим чемпионом турнира является Зверев. В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.21-летний грек, занимающий в мировом рейтинге шестое место, нанес поражение третьей ракетке мира, 38-летнему швейцарцусо счетом 6:3, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время Циципас реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных, Федерер – один из 12-ти. На счету Стефаноса шесть эйсов и три двойные ошибки, а Роджер на подаче не ошибался и три раза подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.В финале соперником Циципаса стане победитель матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).Действующим чемпионом турнира является Зверев.