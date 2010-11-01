Роджер Федерер: Чувствую себя молодым и полным сил

Третья ракетка мира швейцарец



«Рад продолжать борьбу на турнире. Надеюсь, что смогу пробиться дальше, чем на турнире в прошлом году, — приводит слова швейцарца официальный сайт ATP. - В том сезоне я сыграл хороший полуфинальный матч с Александром Зверевым. Однако он был в фантастической форме, поэтому было очень сложно что-то сделать с этим. Сейчас чувствую себя молодым и полным сил. Наверное, из-за причёски».



Федерер лидирует по победам в личных встречах с Циципасом — 3-2.

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перед полуфинальным матчем на Итоговом турнире ATP с греком Стефаносом Циципасом сказал, что находится в прекрасной физической форме.«Рад продолжать борьбу на турнире. Надеюсь, что смогу пробиться дальше, чем на турнире в прошлом году, — приводит слова швейцарца официальный сайт ATP. - В том сезоне я сыграл хороший полуфинальный матч с Александром Зверевым. Однако он был в фантастической форме, поэтому было очень сложно что-то сделать с этим. Сейчас чувствую себя молодым и полным сил. Наверное, из-за причёски».Федерер лидирует по победам в личных встречах с Циципасом — 3-2.