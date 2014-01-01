Александр Зверев: Медведев будет очень опасен в следующем году

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым и свой выход в полуфинал Итоговон турнира ATP



«O2 - особое место для меня. Здесь я показываю свой лучший теннис. Такой атмосферы для нас нет нигде в мире. Мне нужно продолжать улучшать свою игру. Я вышел в полуфинал и теперь все будет только сложнее. Я хочу показать свой лучший теннис, чтобы получить шанс.

Даниилу было нечего терять. Он провёл невероятный сезон. Думаю, он будет очень опасен и в следующем году», - приводит слова Зверева



В полуфинале Звереву предстоит сразиться с австрийцем Домиником Тимом. За выход в финал также поспорят швейцарец



Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым и свой выход в полуфинал Итоговон турнира ATP«O2 - особое место для меня. Здесь я показываю свой лучший теннис. Такой атмосферы для нас нет нигде в мире. Мне нужно продолжать улучшать свою игру. Я вышел в полуфинал и теперь все будет только сложнее. Я хочу показать свой лучший теннис, чтобы получить шанс.Даниилу было нечего терять. Он провёл невероятный сезон. Думаю, он будет очень опасен и в следующем году», - приводит слова Зверева официальный сайт ATP В полуфинале Звереву предстоит сразиться с австрийцем Домиником Тимом. За выход в финал также поспорят швейцарец Роджер Федерер и грек Стефанос Циципас.