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Итоговый турнир ATP. Надаль впервые с 2012 года не вышел из группы с двумя победами
Итоговый турнир ATP. Надаль впервые с 2012 года не вышел из группы с двумя победамиИспанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал Итогового чемпионата АТР, выиграв два матча на групповом этапе. Такое случилось впервые за семь лет — в 2012 году аналогичным образом сложилась судьба другого испанца Давида Феррера.

Кроме того, впервые с 2011 года первая и вторая ракетки мира синхронно не попали в 1/2 финала соревнований. Восемь лет назад это были также Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

За место в финале ATP Finals Роджер Федерер сразится со Стефаносом Циципасом, а Доминик Тим поспорит с Александром Зверевым.
 
Действующим чемпионом турнира является Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.
По материалам: Чемпионат.com
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