Итоговый турнир ATP. Надаль впервые с 2012 года не вышел из группы с двумя победами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал Итогового чемпионата АТР, выиграв два матча на групповом этапе. Такое случилось впервые за семь лет — в 2012 году аналогичным образом сложилась судьба другого испанца Давида Феррера.



Кроме того, впервые с 2011 года первая и вторая ракетки мира синхронно не попали в 1/2 финала соревнований. Восемь лет назад это были также Рафаэль Надаль и



За место в финале ATP Finals



Действующим чемпионом турнира является Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал Итогового чемпионата АТР, выиграв два матча на групповом этапе. Такое случилось впервые за семь лет — в 2012 году аналогичным образом сложилась судьба другого испанца Давида Феррера.Кроме того, впервые с 2011 года первая и вторая ракетки мира синхронно не попали в 1/2 финала соревнований. Восемь лет назад это были также Рафаэль Надаль и Новак Джокович За место в финале ATP Finals Роджер Федерер сразится со Стефаносом Циципасом, а Доминик Тим поспорит с Александром Зверевым.Действующим чемпионом турнира является Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент являлся первой ракеткой мира.