Итоговый турнир ATP. Определились полуфинальные пары





По его итогам в полуфинал турнира вышли



За место в финале ATP Finals Роджер Федерер сразится со Стефаносом Циципасом, а Доминик Тим поспорит с Александром Зверевым.



Напомним, действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил серба

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде завершился групповой этап.По его итогам в полуфинал турнира вышли Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).За место в финале ATP Finals Роджер Федерер сразится со Стефаносом Циципасом, а Доминик Тим поспорит с Александром Зверевым.Напомним, действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил серба Новака Джоковича (6:4, 6:3), который на тот момент был первой ракеткой мира.