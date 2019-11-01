Итоговый турнир ATP. Надаль победил Циципаса, Зверев обыграл Медведева: обзор матчей (Видео)





Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом



Действующий чемпион турнира немец Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге седьмое место, обыграл четвертую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счетом



Зверев стал последним полуфиналистом и присоединился к греку Стефаносу Циципасу, австрийцу Доминику Тиму и швейцарцу Роджеру Федеререру. Рафаэль Надаль, которому для попадания в полуфинал, нужна была только победа Медведева,выбыл из дальнейшей борьбы.





На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) завершились матчи группового этапа.Первая ракетка мира испанецобыграл в трех сетах грека, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5 .Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.Действующий чемпион турнира немец, занимающий в мировом рейтинге седьмое место, обыграл четвертую ракетку мира россиянинасо счетом 6:4, 7:6(4) . Матч продолжался 1 час 18 минут.Зверев стал последним полуфиналистом и присоединился к греку Стефаносу Циципасу, австрийцу Доминику Тиму и швейцарцу Роджеру Федеререру. Рафаэль Надаль, которому для попадания в полуфинал, нужна была только победа Медведева,выбыл из дальнейшей борьбы.