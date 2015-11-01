Итоговый чемпионат ATP. Надаль за 3 часа обыграл Циципаса и сохранил шансы на выход в полуфинал (+Видео)

В Лондоне (Великобритания) на



Первая ракетка мира, 33-летний итальянец Рафаэль Надаль обыграл в трех сетах 21-летнего грека Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5.



Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты. За это время Надаль реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и не позволил Циципасу заработать ни одного брейк-пойнта. На подаче соперники допустили по три двлйные ошибки, при этом Рафаэль выполн6ил шесть эйсов, а Стефанос – одиннадцать. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 5:1.



Таким образом, Надалю удалось сохранить шансы на выход в полуфинал турнира, но для этого ему необходимо, чтобы россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым. Отметим тот факт, что своей победой Рафа лишил самого Медведева шансов на выход в полуфинал.



Ранее в полуфинал вышли швейцарец



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Первая ракетка мира, 33-летний итальянецобыграл в трех сетах 21-летнего грека, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5.Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты. За это время Надаль реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных и не позволил Циципасу заработать ни одного брейк-пойнта. На подаче соперники допустили по три двлйные ошибки, при этом Рафаэль выполн6ил шесть эйсов, а Стефанос – одиннадцать. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 5:1.Таким образом, Надалю удалось сохранить шансы на выход в полуфинал турнира, но для этого ему необходимо, чтобы россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым. Отметим тот факт, что своей победой Рафа лишил самого Медведева шансов на выход в полуфинал.Ранее в полуфинал вышли швейцарец Роджер Федерер , австриец Доминик Тим и Стефанос Циципас.