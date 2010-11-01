Бывшая первая ракетка Великобритании: Мне жаль Джоковича





«Мне жаль Новака. Он великий чемпион, достигший столь многого. Что ему ещё сделать, чтобы его поддержали? Он показывал прекрасный теннис и за это получал вежливые аплодисменты. А после его двойных ошибок зрители устраивали овации и кричали. Кажется, после этого он закрылся в себе и не смог завестись. Мне действительно грустно, ведь он выглядел потерянным. Это нелегко, когда мы говорим о 20 тысячах зрителей», — цитирует Крофт Metro.



Джокович потерпел поражение со счётом

В финале прошлогоднего розыгрыша ATP Finals Джокович проиграл немцу Александру Звереву 4:6, 3:6.

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт выразила недовольство поведением болельщиков в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером . По её словам, вся арена поддерживала Федерера.«Мне жаль Новака. Он великий чемпион, достигший столь многого. Что ему ещё сделать, чтобы его поддержали? Он показывал прекрасный теннис и за это получал вежливые аплодисменты. А после его двойных ошибок зрители устраивали овации и кричали. Кажется, после этого он закрылся в себе и не смог завестись. Мне действительно грустно, ведь он выглядел потерянным. Это нелегко, когда мы говорим о 20 тысячах зрителей», — цитирует Крофт Metro.Джокович потерпел поражение со счётом 4:6, 3:6 и не сумел выйти в полуфинал.В финале прошлогоднего розыгрыша ATP Finals Джокович проиграл немцу Александру Звереву 4:6, 3:6.