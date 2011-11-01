Федерер о победе над Джоковичем: Я играл невероятно





«Отличная атмосфера, отличный оппонент здесь, в Лондоне. Сегодняшний вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно. У меня был план на игру и я чётко его придерживался.

Надеюсь, что эта победа не последняя для меня на Итоговом чемпионате, но даже если это и так, я всё равно останусь доволен, я уже отлично выступил на турнире», - цитирует Федерера











Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем на групповом этапе Итогового чемпионата АТР, проходящем в эти дни в Лондоне (Великобритания). В этом матче решалась судьба второй путевки в полуфинал турнира от группы Бьорна Борга. Федерер победил со счетом 6:4, 6:3 «Отличная атмосфера, отличный оппонент здесь, в Лондоне. Сегодняшний вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно. У меня был план на игру и я чётко его придерживался.Надеюсь, что эта победа не последняя для меня на Итоговом чемпионате, но даже если это и так, я всё равно останусь доволен, я уже отлично выступил на турнире», - цитирует Федерера официальный сайт АТР