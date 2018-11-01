Итоговый турнир ATP. Федерер победил Джоковича, Берреттини обыграл Тима: обзор матчей (Видео)





Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над вторым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем со счетом



Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини обыграл пятого номера рейтинга ATP австрийца Доминика Тима со счетом

На счету Берреттини одна победа и два поражения, а у Тима - две победы и одно поражение и австриец с первого места в группе вышел в полуфинал.





На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.Третья ракетка мира швейцарский теннисистодержал победу над вторым номером мирового рейтинга сербомсо счетом 6:4, 6:3 . Матч продолжался 1 час 13 минут. Благодаря этой победе Роджер стал полуфиналистом ATP Finals.Восьмая ракетка мира итальянецобыграл пятого номера рейтинга ATP австрийцасо счетом 7:6(3), 6:3 . Матч продолжался 1 час 16 минут.На счету Берреттини одна победа и два поражения, а у Тима - две победы и одно поражение и австриец с первого места в группе вышел в полуфинал.