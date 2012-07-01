Итоговый чемпионат ATP. Федерер обыграл Джоковича в матче за путевку в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на



Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец Роджер Федерер одержал победу над вторым номером мирового рейтинга 32-летним сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:3.



За 1 час 13 минут, проведенные на корте, Федерер сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Джоковича. Роджер выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Новак два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается с Джокович – 26:23.



Таким образом, на счету Федерера две победы и одно поражение, а у Джоковича - одна победа и два поражения. Роджер сыграет в полуфинале ATP Finals.

Напомним, первым полуфиналистом из группы Бьорна Борга стал австриец Доминик Тим.



Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил Джоковича — 6:4, 6:3.

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарецодержал победу над вторым номером мирового рейтинга 32-летним сербомсо счетом 6:4, 6:3.За 1 час 13 минут, проведенные на корте, Федерер сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Джоковича. Роджер выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Новак два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается с Джокович – 26:23.Таким образом, на счету Федерера две победы и одно поражение, а у Джоковича - одна победа и два поражения. Роджер сыграет в полуфинале ATP Finals.Напомним, первым полуфиналистом из группы Бьорна Борга стал австриец Доминик Тим.Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил Джоковича — 6:4, 6:3.