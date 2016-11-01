Итоговый чемпионат ATP. Берреттини победил Тима

В Лондоне (Великобритания) на



Восьмая ракетка мира, 23-летний итальянец Маттео Берреттини одержал победу над пятым номером рейтинга ATP, 26-летним австрийцем Домиником Тимом со счетом 7:6(3), 6:3.



Матч продолжался 1 час 16 минут. Берреттини выиграл два гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Маттео допустил две двойные ошибки, а Тим избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе итальянец сравнял счет по личным встречам с австрийцем – 2:2.



Таким образом, на счету Берреттини одна победа и два поражения, а у Тима - две победы и одно поражение.

Напомним, в первом круге Тим обыграл швейцарца В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Восьмая ракетка мира, 23-летний итальянецодержал победу над пятым номером рейтинга ATP, 26-летним австрийцемсо счетом 7:6(3), 6:3.Матч продолжался 1 час 16 минут. Берреттини выиграл два гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Маттео допустил две двойные ошибки, а Тим избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе итальянец сравнял счет по личным встречам с австрийцем – 2:2.Таким образом, на счету Берреттини одна победа и два поражения, а у Тима - две победы и одно поражение.Напомним, в первом круге Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:5, а затем победил серба Новака Джоковича — 6:7(5), 6:3, 7:6(5).