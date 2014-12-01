Бывший тренер Федерера: Не могу назвать Надаля нормальным человеком

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца



«Не могу назвать его нормальным человеком. Надаль проводит каждый розыгрыш так, будто он последний в его жизни. Это просто невероятно», — приводит слова Аннакона Tennis Channel.



На старте соревнований первая ракетка мира проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. Завтра, 15 ноября, Рафаэль встретится с греком Стефаносом Циципасом, который досрочно гарантировал себе место в полуфинале. Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера , выразил восхищение характером испанца Рафаэля Надаля, проявленным в матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Уроженец Манакора одержал победу со счётом 6:7(3), 6:3, 7:6(4) «Не могу назвать его нормальным человеком. Надаль проводит каждый розыгрыш так, будто он последний в его жизни. Это просто невероятно», — приводит слова Аннакона Tennis Channel.На старте соревнований первая ракетка мира проиграл действующему чемпиону немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. Завтра, 15 ноября, Рафаэль встретится с греком Стефаносом Циципасом, который досрочно гарантировал себе место в полуфинале.