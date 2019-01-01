Циципас о настрое на матч с Надалем: Я отдам все силы

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Рафаэлем Надалем.



«Я отдам все силы. Я всей душой буду выкладываться на корте. Это прекрасное испытание в плане подготовки к более сложным матчам в полуфинале и, возможно, финале. Эта игра многое даст мне. Я смогу чему-то научиться и постараюсь впитать полученные знания», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.



Циципас, обыграв россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева, гарантировал себе место в полуфинале. Греческий теннисистподелился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне с испанцем«Я отдам все силы. Я всей душой буду выкладываться на корте. Это прекрасное испытание в плане подготовки к более сложным матчам в полуфинале и, возможно, финале. Эта игра многое даст мне. Я смогу чему-то научиться и постараюсь впитать полученные знания», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.Циципас, обыграв россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева, гарантировал себе место в полуфинале.