Зверев — о поражении от Циципаса: Я сыграл очень плохо

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР. В двух партиях он проиграл Стефаносу Циципасу из Греции —



«Думаю, Стефанос провёл фантастический матч. Я? Я играл очень плохо. Такие матчи случаются даже на таком уровне — один игрок выдаёт суперматч, а ты проваливаешься», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Благодаря победе в этом матче Циципас обеспечил себе выход в полуфинал турнира. На второе место в полуфинале также претендуют другие участники группы: Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия) и Даниил Медведев (Россия).



Напомним, именно Зверев является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл серба

Немецкий теннисистпрокомментировал своё поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР. В двух партиях он проигрализ Греции — 3:6, 2:6 «Думаю, Стефанос провёл фантастический матч. Я? Я играл очень плохо. Такие матчи случаются даже на таком уровне — один игрок выдаёт суперматч, а ты проваливаешься», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.Благодаря победе в этом матче Циципас обеспечил себе выход в полуфинал турнира. На второе место в полуфинале также претендуют другие участники группы: Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия) и Даниил Медведев (Россия).Напомним, именно Зверев является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича