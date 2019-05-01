Итоговый чемпионат ATP. Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на



Шестая ракетка мира, 21-летний грек Стефанос Циципас одержал победу над действующим чемпионом турнира, седьмым номером рейтинга ATP 22-летним немцем Александром Зверевым со счетом 6:3, 6:2.



Теннисисты играли 1 час 14 минут. Циципас сделал три брейка из семи возможных, а Зверев не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. Соперники допустили по две двойные ошибки, при этом Стефанос выполнил восемь эйсов, а Александр два раза подал навылет. Теперь в их личном противостоянии грек лидирует со счетом 4:1.



Таким образом, на счету Циципаса две победы, а у Зверева - одна победа и одно поражение. Грек стал первым теннисистом из Группы Андре Агасси, гарантировавшим себе выход в полуфинал турнира.

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Шестая ракетка мира, 21-летний грекодержал победу над действующим чемпионом турнира, седьмым номером рейтинга ATP 22-летним немцемсо счетом 6:3, 6:2.Теннисисты играли 1 час 14 минут. Циципас сделал три брейка из семи возможных, а Зверев не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. Соперники допустили по две двойные ошибки, при этом Стефанос выполнил восемь эйсов, а Александр два раза подал навылет. Теперь в их личном противостоянии грек лидирует со счетом 4:1.Таким образом, на счету Циципаса две победы, а у Зверева - одна победа и одно поражение. Грек стал первым теннисистом из Группы Андре Агасси, гарантировавшим себе выход в полуфинал турнира.