Итоговый турнир ATP. Надаль-Медведев: обзор матча (Видео)



Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом

Напомним, в первом круге Надаль уступил немцу Александру Звереву – 2:6, 4:6, а Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу - 6:7(5), 4:6.

Таким образом, у Надаля одна победа о одно поражение, у Медведева – два поражения.





На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.Первая ракетка мира испанецодержал победу над россиянином, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 7:6(4) . Поединок продолжался 2 часа 46 минут.Напомним, в первом круге Надаль уступил немцу Александру Звереву – 2:6, 4:6, а Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу - 6:7(5), 4:6.Таким образом, у Надаля одна победа о одно поражение, у Медведева – два поражения.