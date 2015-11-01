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Итоговый турнир ATP. Надаль-Медведев: обзор матча (Видео)
На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом6:7(3), 6:3, 7:6(4). Поединок продолжался 2 часа 46 минут.
Напомним, в первом круге Надаль уступил немцу Александру Звереву – 2:6, 4:6, а Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу - 6:7(5), 4:6.
Таким образом, у Надаля одна победа о одно поражение, у Медведева – два поражения.


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