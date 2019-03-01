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Итоговый чемпионат ATP. Надаль вырвал победу у Медведева
В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.

Первая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль одержал победу над 23-летним россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 7:6(4).

Поединок продолжался 2 часа 46 минут. За это время Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных, Медведев – два из шести. Рафаэль выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, а Даниил 21 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа испанца в трех встречах с россиянином.

Напомним, в первом круге Надаль уступил немцу Александру Звереву – 2:6, 4:6, а Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу - 6:7(5), 4:6.

Сегодня также состоится еще один матч в Группе Андре Агасси, в котором встретятся Зверев и Циципас.
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